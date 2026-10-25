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Дана Уайт — о возможности Мовсара Евлоева получить еще один титульный бой в UFC: «Не знаю»

Дана Уайт — о возможности Евлоева получить еще один титульный бой: «Не знаю»

Павел Лопатко

Глава UFC Дана Уайт ответил на вопрос, сможет ли российский боец Мовсар Евлоев получить еще один титульный бой после 2-3 побед в дальнейшем.

«Не знаю. Нужно посмотреть, с кем он будет драться и так далее. Понятия не имею. Все возможно», — сказал Уайт на пресс-конференции.

32-летний Евлоев проиграл австралийцу Алексу Волкановски в главном поединке турнира UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ). Это был титульный бой в полулегком весе.

В профессиональных ММА у Евлоева 20 побед и 3 поражения.

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Мовсар Евлоев
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