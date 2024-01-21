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Богатырев заявил, что рефери должен был дисквалифицировать Аллена в бою с Евлоевым

Алина Савинова
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Российский тяжеловес Адам Богатырев оценил победу россиянина Мовсара Евлоева над британцем Арнольдом Алленом.

«Мовсар забрал бой, уверено работал, но при этом аккуратно. Набрал в стойке. Я всегда думал, что Евлоев слишком большой для 65 кг, но в бою с Алленом он казался маленьким... Рефери должен был вмешаться раньше в ситуацию, когда британец наносил удары коленями. Может я предвзят, но считаю, что Марк Годдард должен был дисквалифицировать Аллена. Даже если это были неумышленные удары, они причинили серьезный ущерб здоровью Мовсара», — цитирует Богатырева MMA.Metaratings.ru.

Евлоев победил Аллена (19-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто (Канада).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/bogatyrev-referi-dolzhen-byl-diskvalificirovat-allena-v-boyu-s-evloevym-326115/
Мовсар Евлоев
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