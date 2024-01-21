Мовсар Евлоев: «Сегодня мои мысли и сердце с теми, кто страдает в Палестине»

Девятый номер рейтинга UFC в полулегком весе россиянин Мовсар Евлоев (18-0) посвятил свою победу над четвертым номером рейтинга британцем Арнольдом Алленом (19-3) палестинцам.

«Сегодня мои мысли и сердце с теми, кто страдает в Палестине. Я сражаюсь за победу на ринге, а они борются за свою жизнь и безопасность. Возвращаясь домой после боя, я понимаю, что для них дом стал лишь мечтой. Мои раны заживут, но раны Палестины останутся открытыми, пока все ее жители не обретут мир и покой. Мои раны заживут, но горе и боль тех, кто потерял все, останутся навсегда. Пусть мой голос станет еще одним напоминанием о тех, чьи голоса остаются неуслышанными. Мы все заслуживаем мира», — написал Евлоев в соцсети X.

Евлоев победил Аллена единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канаде.