Павлович: «Не въезжаю в шутки Волкова»

Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-2) рассказал в интервью «СЭ», что ему нравится юмор вроде того, что был когда-то в телепередаче «Аншлаг».

— Тебе нравится, как Александр шутит? Я имею в виду, вот Александр Евгеньевич против Сергея, ну так скажем, по-другому поставлю ударение, Павловича.

— Ну я чуть не въезжаю в эти шутки, если честно. Я не знаю, есть ли вокруг меня тоже ребята, которые тоже не въезжают. Ну у каждого свой юмор, тут, как бы, все люди разные, у всех, скажем так, свои видения.

— Тебе вообще какой юмор нравится? Ну я имею в виду, может быть, каких-нибудь там...

— Ну самый обычный, простой, где все все понимают, где ты шутишь и тебе смешно.

— А вот я имею в виду, может быть, какие-то известные люди, стендапы, грубо говоря.

— Ты знаешь, самый такой остроумный юмор был, я еще, наверное, малым был, помнишь, наверное, «Аншлаг»?

— Так.

— «Аншлаг».

— Ну я помню.

— Мне очень нравилось, это с возрастом начинаешь понимать. Сейчас все-таки тоже остроумный юмор, я был на «Камеди Клаб», тоже там ребята, скажем так, высшего уровня, вообще никаких проблем, но все-таки сейчас много такого прямолинейного, знаешь, пошлости. А вот раньше, пересматривая программы, когда маленькие были, все-таки это обыгрывали. И мне кажется, мастерство заключалось в том, чтобы какие-то вещи не прямо там опошлить, а как-то завуалированно преподнести. И люди понимали, и это было не пошло, и могли смотреть и дети, и взрослые. Вот это, конечно, очень сильно.

Павлович и Александр Волков (37-10) подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.