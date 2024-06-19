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Сегодня, 11:45

Павлович: «Волков будет проходить в ноги, 100 процентов»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-2) считает, что шестой номер рейтинга в тяжелом весе Александр Волков (37-10) в бою с ним будет проходить в ноги. Об этом Павлович сказал в интервью «СЭ».

— Ты сам как оцениваешь вероятность того, что в вашем бою, возможно, будет грэпплинг-схватка?

— Я думаю, он будет пытаться проходить.

— Думаешь?

— 100 процентов.

Павлович и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Волков
Сергей Павлович
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