Павлович: «Волков будет проходить в ноги, 100 процентов»

Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-2) считает, что шестой номер рейтинга в тяжелом весе Александр Волков (37-10) в бою с ним будет проходить в ноги. Об этом Павлович сказал в интервью «СЭ».

— Ты сам как оцениваешь вероятность того, что в вашем бою, возможно, будет грэпплинг-схватка?

— Я думаю, он будет пытаться проходить.

— Думаешь?

— 100 процентов.

Павлович и Волков подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.