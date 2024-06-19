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Сегодня, 12:13

Павлович рассказал, почему он всегда сдержан в интервью перед боем

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в тяжелом весе Сергей Павлович (18-2) сообщил «СЭ», что он не хочет тратить эмоции и энергию перед боем во время интервью.

— Сергей, такой момент, в интервью ты, так сказать, не слишком эмоционален, сдержан, но зато в послематчевых интервью, я имею в виду сразу в октагоне, у тебя эмоции так и прут, прям вот эти яркие цитаты и все такое, вот ты бы чем бы это все дело объяснил? И ты сам это чувствуешь?

— Ну, это же концентрация, ты же перед боем сконцентрирован, и у тебя большой объем работы, ты в принципе свою энергию стараешься держать под контролем и направляешь на результат, и когда ты, допустим, добился того результата, позволяешь эмоциям выйти наружу, скажем так, сбросить эмоциональное напряжение. Да нет, это так происходит, не знаю, по накатанной, и ты не обращаешь на это внимание. Это, знаешь, от души идет.

Павлович и Александр Волков (37-10) подерутся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Александр Волков
Сергей Павлович
UFC
ММА
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