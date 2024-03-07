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7 марта, 10:19

Кэтлин Чукагян: «Последние два года я проходила лечение от бесплодия. У меня было два выкидыша»

Давид Хачатрян
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35-летняя боец UFC Кэтлин Чукагян (18-5) рассказала, почему не выступала с 2022 года.

«На самом деле последние два года я проходила лечение от бесплодия, — сказала Чукагян на медиа дне UFC, сдерживая слезы. — Именно поэтому я думала, что завяжу с боями на некоторое время. Но за последний год я прошла через три или четыре раунда ЭКО, и у меня было два выкидыша. Это был тяжелый год.

Но я хотела отдохнуть от [лечения бесплодия] не только психологически, но и физически. Переживать бесплодие так тяжело. Это так тяжело, что я решила сделать перерыв. Это не только умственная, но и физическая нагрузка. Летом, после второго выкидыша, я поправилась до 77 килограммов из-за гормонов и всего остального. Было непросто вернуться в форму».

Чукагян подерется с Мэйси Барбер (13-2) 9 марта на UFC 299, который пройдет в Майами, США.

Кэтлин Чукагян
UFC
ММА
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