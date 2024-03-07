Кормье рассказал, что его впечатлило в Умаре Нурмагомедове в бою с Бекзатом Алмаханом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье (23-3) удивился, что 10-й номер рейтинга в легчайшем весе Умар Нурмагомедов (17-0) даже не вспомнил о нокдауне со стороны Бекзата Алмахана (14-2).

«Я спросил Умара после боя, насколько сильно его поразил удар [Алмахана, после которого Нурмагомедов упал в нокдаун]. Он сказал: «Я не понимаю». Затем я показал ему видео, и он сказал: «Ох, вот в чем дело». Парень даже не осознавал, что упал в нокдаун. В тот момент он действовал на инстинктах, и это впечатлило меня больше всего. За весь бой он даже не вспомнил о том моменте. Когда Энтони Джонсон уронил меня, я подошел к своему углу и сказал себе, что больше он никогда этого не сделает. Умар, напротив, даже не думал о нокдауне. Это действительно впечатляет и это делает его опасным соперником для любого бойца его дивизиона», — сказал Кормье на ESPN MMA.

Нурмагомедов победил Алмахана единогласным решением судей (30-25, 30-26, 30-26). Бой состоялся 2 марта на UFC Fight Night 238 в UFC Apex в Парадайсе, США.