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7 марта, 10:47

Матеуш Гамрот: «Царукян победил Дариуша лаки-панчем. Оливейра его задушит»

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в легком весе Матеуш Гамрот (23-2) считает, что четвертый номер рейтинга Арман Царукян (21-3) случайно победил седьмого номер рейтинга Бенила Дариуша (22-6).

«Он победил Дариуша, но, на мой взгляд, это был лаки-панч. Если бы он в следующий раз встретился с Дариушем, все было бы по-другому. Посмотрим, как он проявит себя в бою с Чарльзом Оливейрой, но я считаю, что Оливейра его засабмитит», — сказал Гамрот на медиа дне UFC.

Царукян одолел Дариуша нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 2 декабря 2023-го на UFC on ESPN 52 в Остине, США.

Чарльз Оливейра (34-9) и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Арман Царукян
Бенеил Дариуш
Матеуш Гамрот
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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