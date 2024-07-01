Порье предложил Махачеву провести реванш

Боец UFC Дастин Порье предложил чемпиону организации Исламу Махачеву провести реванш.

«Если Арман [Царукян] не может драться, давай сделаем это снова, Ислам», — написал 35-летний американец в соцсети X.

Порье проиграл Махачеву удушающим приемом в главном поединке турнира UFC 302 в Ньюарке (Нью-Джерси).

UFC еще не называл имя следующего оппонента Махачева, но президент лиги Дана Уайт допускал, что это может быть россиянин Арман Царукян.

На данный момент Царукян отстранен атлетической комиссией штата Невада (NSAC) на 9 месяцев за нападение на фаната во время выхода на бой против Чарльза Оливейры на турнире UFC 300, который проходил в ночь на 14 апреля. Срок дисквалификации рассчитан до 12 января 2025 года. Она может быть сокращена до полугода, то есть до октября, если боец поучаствует в кампании по борьбе с буллингом. Абдрахманов также сообщил, что Царукян сократит срок отстранения до шести месяцев, чтобы иметь возможность провести бой в октябре.