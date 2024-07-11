Салихов: «Закончу карьеру в UFC. Никуда переходить не буду»

Российский боец UFC Муслим Салихов исключил свое появление в боях на голых кулаках или в других лигах.

«Нет. Ни в коем случае. Закончу карьеру в UFC. Никуда переходить не буду. Тем более в голые кулаки. Или еще куда-то. Мне 40 лет, и у меня трое детей. Куда мне на голых кулаках драться? Я умею деньги зарабатывать не только боями. Голова на плечах у меня осталась. Меня держит то, что здесь я выступаю на высшем уровне. Не хочу уходить из UFC», — цитирует MMA.Metaratings.ru Салихова.

На счету 40-летнего Салихова 30 побед и 7 поражений за карьеру. В UFC он выступает с 2017 года.