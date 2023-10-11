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11 октября, 23:40

Чимаев подерется с Усманом на UFC 294

Давид Хачатрян
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Хамзат Чимаев.
Фото Global Look Press

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) встретится с экс-чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом (20-3) 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Об этом сообщила UFC.

Усман выйдет на замену Пауло Косте (14-0), который за несколько недель до боя перенес операцию.

Это будет дебютный бой Усмана в рамках среднего веса UFC. В прошлом бою он проиграл чемпиону полусреднего дивизиона Леону Эдвардсу (21-3) решением большинства судей (48-46, 48-46, 47-47). Бой состоялся 18 марта на UFC 286 в Лондоне, Великобритания.

Камару Усман
Хамзат Чимаев
UFC
ММА
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