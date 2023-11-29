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Боец ММА Каримов: «Я не стесняюсь своей работы курьером, это часть нашей жизни»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Боец смешанного стиля Ислам Каримов рассказал о совмещении профессиональной карьеры бойца ММА с работой курьером.

«Я не стесняюсь своей работы. Когда учился в колледже, я работал в «Макдоналдс», работал дворником, работал на стройке, — приводит слова Каримова Metaratings.ru. — Это часть нашей жизни. Все с чего-то начинали, не все рождаются в богатых семьях. Надо кормить свою семью, вот и работаю. Я не такой курьер, который доставляет еду. У знакомых, братьев и друзей магазины. Я езжу за товаром, забираю его и привожу. Они дают какую-то копейку на ход ноги».

9 декабря представляющий Узбекистан Каримов проведет поединок по боксу в перчатках для ММА против белоруса Николая Данилова. Противостояние пройдет в Москве в рамках турнира Ural FC 5.

Источник: Metaratings.ru
ММА
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