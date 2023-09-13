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Сегодня, 07:17

Боб Арум рассказал, как Фьюри может проиграть Нганну

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (0-0) может победить чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0), если «Цыганский король» не подготовится к бою.

«Я думаю, что Нганну представляет ту же опасность, что и Уайлдер, — сказал Арум в интервью Boxing News+. — Очевидно, что Деонтей всю жизнь тренировался как боксер, поэтому это ему на руку. Но в бою с Нганну Фьюри грозит та же опасность, что и в бою с Деонтеем Уайлдером. Тайсон проявил стойкость к сильным ударам Уайлдера. Но заметьте, Уайлдеру удалось отправить его (Фьюри. — Прим. «СЭ») в нокдаун, так что, опять же, этот бой [с Нганну] может пойти по другому сценарию, если Тайсон не будет полностью готов».

Фьюри и Нганну подерутся 28 октября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Бой пройдет в формате 10 раундов. Титул WBC на кону стоять не будет.

Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
ММА
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