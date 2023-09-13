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Сегодня, 08:27

Уиттакер призвал бойцов не использовать треш-ток: «Нас смотрят дети, подавайте хороший пример»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер (24-7) против того, чтобы бойцы оскорбляли друг друга.

«Я не из тех, кто говорит кому-то, что делать. Я просто хочу, чтобы все, все бойцы, которые дерутся... Ты должен быть искренним со своими фанатами, ты должен быть собой, ты не хочешь быть навязчивым или что-то в этом роде. Но помните, что мы находимся под светом прожекторов перед миллионами фанатов, и среди этих миллионов фанатов есть дети, впечатлительные дети, которые начинают смотреть UFC в малом возрасте. Очень маленькие дети смотрят это. Подавайте хороший пример», — сказал Уиттакер на MMArcade Podcast.

Дрикус дю Плесси (20-2) победил Уиттакера техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.

Роберт Уиттакер
UFC
ММА
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