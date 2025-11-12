Байсангур Сусуркаев против Эрика Макконико: дата и время начала боя UFC 322

Российский боец Байсангур Сусуркаев проведет бой в среднем весе против американца Эрика Макконико на турнире UFC 322 в ночь с 15 на 16 ноября. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США). Начало ранних прелимов — в 2.00 по московскому времени.

ММА UFC: Сусуркаев — Макконико

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 322. За результатами вечера в Нью-Йорке можно следить в разделе UFC и в матч-центре ММА нашего сайта.

В полном объеме турнир покажут платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе), начало эфира — с 2.00 мск. С 4.00 мск трансляцию также будут вести телеканал и сайт «Матч ТВ» (бесплатно), вместе с ними платформы «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

24-летний Сусуркаев в ММА провел 10 боев и выиграл все из них. На счету 35-летнего Макконико — профессиональный рекорд 10-3-1.