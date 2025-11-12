Волкановски дал прогноз на бой Махачев — Делла Маддалена

Чемпион UFC в полулегком дивизионе Алекс Волкановски высказался о титульном поединке в полусреднем весе (до 77 кг) между Исламом Махачевым и Джеком Деллой Маддаленой. Бой пройдёт 16 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 322.

Волкановски отметил борцовские навыки Махачева. По его мнению, партер станет ключевым фактором. В интервью на своем YouTube-канале он заявил:

— Джек великолепен на земле, но мы не хотим, чтобы поединок перешел в партер. Несмотря на то что Джек хорош в этом, это мир Ислама. Это то, что он делает 24 часа в день с тех пор, как начал ходить. Возможно, он начал делать это еще раньше.

Махачев — действующий чемпион, известный сильной грепплинг-подготовкой. Делла Маддалена получил шанс на титул благодаря серии побед. Его сильные стороны — ударная техника и работа в партере.

Поединок станет главным событием UFC 322.