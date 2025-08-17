UFC 319 Чимаев vs дю Плесси: трансляция боев турнира в прямом эфире

Турнир UFC 319 проходит в Чикаго в ночь на 17 августа

Турнир UFC 319 проходит в ночь на воскресенье, 17 августа. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Юнайтед-центр» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу начинается в 1.00 по московскому времени.

Главное событие турнира — титульный бой в среднем весе между россиянином, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым и чемпионом промоушена, южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. В соглавном событии проведут поединок в полулегком дивизионе британец Лерон Мерфи и американец Аарон Пико.

Турнир UFC 319 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 1.00 мск.

Трансляцию главного и предварительного кардов организует канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), федеральный эфир также можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (при наличии подписки). Старт эфира — в 3.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 319. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.