17 августа, 01:00

UFC 319 Чимаев vs дю Плесси: трансляция боев турнира в прямом эфире

Турнир UFC 319 проходит в Чикаго в ночь на 17 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Турнир UFC 319 проходит в ночь на воскресенье, 17 августа. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Юнайтед-центр» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу начинается в 1.00 по московскому времени.

Главное событие турнира — титульный бой в среднем весе между россиянином, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым и чемпионом промоушена, южноафриканцем Дрикусом дю Плесси. В соглавном событии проведут поединок в полулегком дивизионе британец Лерон Мерфи и американец Аарон Пико.

Турнир UFC 319 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 1.00 мск.

Трансляцию главного и предварительного кардов организует канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), федеральный эфир также можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (при наличии подписки). Старт эфира — в 3.00 мск.

Дю&nbsp;Плесси&nbsp;&mdash; Чимаев, Каннонир&nbsp;&mdash; Пэйдж.Дю Плесси — Чимаев, Каннонир — Пэйдж. Онлайн-трансляция UFC 319

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 319. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

Дрикус Дю Плесси
Хамзат Чимаев
UFC
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
