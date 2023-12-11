Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:24

Бадаев заявил, что Муслим Магомедов потерял свой пояс ACA на весах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал о том, как лига приняла решение о лишении титула чемпиона полутяжелого веса Муслима Магомедова, который провалил взвешивание перед боем с Адланом Ибрагимовым.

«По поводу Муслима Магомедова мы были единодушны в своем решении. Мы судим в том числе по тому, что происходит за кулисами. У Муслима Магомедова много было перенесенных и отмененных поединков. Согласно Tapology, он вышел только на два боя из последних шести. Я не хочу выглядеть человеком, который пытается добить Муслима, ему и так тяжело. Я поддерживал этого парня, потому что он — сильный боец и настоящий чемпион. Вызывает уважение то, как он принял решение лиги. Не стал жаловаться, истерить, просто принял, сказав: «Ребята, я понимаю, извините, подвел вас и себя. Есть момент, с которым я не согласен, но я принимаю и буду делать выводы. Когда из противостояния с Муслимом выбыл Григор Матевосян, мы нашли замену в лице Адлана Ибрагимова. Первый вопрос, который задал Адлан: «Не слетит ли Муслим с этого боя, и что будет, если он слетит?» Я ответил, что слетать уже не вариант, нам придется его лишить пояса. То же самое я сказал менеджеру Муслима. Магомедов был в курсе. За две-три недели Муслим вышел на связь через менеджера: «Можно ли перенести бой? Вес тяжело уходит». Мы сказали, что о переносе не может быть речи. Муслиму оставалось согнать 3200 грамм. Но не выдержал, выпил воду, в итоге на весах показал пять лишних килограмм. Естественно, когда чемпион показывает перевес, он теряет пояс. Это прописная истина. Муслим потерял свой пояс на весах», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

8 декабря чемпион ACA Муслим Магомедов должен был провести бой против Адлана Ибрагимова, однако во время процедуры взвешивания он превысил лимит весовой категории более чем на пять кг. Ибрагимов автоматически прошел в полуфинал Гран-при, где встретится с Леонардо Силвой, а Магомедов был лишен чемпионского звания.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-muslim-magomedov-poteryal-svoi-poyas-aca-na-vesakh-314134/
Муслим Магомедов
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
«Крамник прав: можно делать больше для выявления нечестных игроков». Интервью Непомнящего
Визит Путина на Ближний Восток подтвердил пустой звук в словах об изоляции РФ
В Эстонии пытались отобрать шапки у туристов из-за «российского» флага
Британия и Норвегия создали союз для военной помощи Украине на море
The Economist узнал о требованиях США к Израилю по операции в Газе
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Конор: «Петр Ян — феноменальный боец, он вернет себе чемпионское золото»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости