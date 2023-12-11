Бадаев заявил, что Муслим Магомедов потерял свой пояс ACA на весах

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал о том, как лига приняла решение о лишении титула чемпиона полутяжелого веса Муслима Магомедова, который провалил взвешивание перед боем с Адланом Ибрагимовым.

«По поводу Муслима Магомедова мы были единодушны в своем решении. Мы судим в том числе по тому, что происходит за кулисами. У Муслима Магомедова много было перенесенных и отмененных поединков. Согласно Tapology, он вышел только на два боя из последних шести. Я не хочу выглядеть человеком, который пытается добить Муслима, ему и так тяжело. Я поддерживал этого парня, потому что он — сильный боец и настоящий чемпион. Вызывает уважение то, как он принял решение лиги. Не стал жаловаться, истерить, просто принял, сказав: «Ребята, я понимаю, извините, подвел вас и себя. Есть момент, с которым я не согласен, но я принимаю и буду делать выводы. Когда из противостояния с Муслимом выбыл Григор Матевосян, мы нашли замену в лице Адлана Ибрагимова. Первый вопрос, который задал Адлан: «Не слетит ли Муслим с этого боя, и что будет, если он слетит?» Я ответил, что слетать уже не вариант, нам придется его лишить пояса. То же самое я сказал менеджеру Муслима. Магомедов был в курсе. За две-три недели Муслим вышел на связь через менеджера: «Можно ли перенести бой? Вес тяжело уходит». Мы сказали, что о переносе не может быть речи. Муслиму оставалось согнать 3200 грамм. Но не выдержал, выпил воду, в итоге на весах показал пять лишних килограмм. Естественно, когда чемпион показывает перевес, он теряет пояс. Это прописная истина. Муслим потерял свой пояс на весах», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

8 декабря чемпион ACA Муслим Магомедов должен был провести бой против Адлана Ибрагимова, однако во время процедуры взвешивания он превысил лимит весовой категории более чем на пять кг. Ибрагимов автоматически прошел в полуфинал Гран-при, где встретится с Леонардо Силвой, а Магомедов был лишен чемпионского звания.