Конор: «Петр Ян — феноменальный боец, он вернет себе чемпионское золото»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) уверен, что экс-чемпион в легчайшем весе Петр Ян (16-5) вновь станет чемпионом UFC.

«Петр Ян — феноменальный боец, представляющий Россию. Бывший чемпион UFC. Я хочу увидеть его возвращение. Уверен, что он вернет себе чемпионское золото. С нетерпением жду этого», — приводит слова Макгрегора «Советский спорт».

Ян в прошлом бою проиграл Мерабу Двалишвили (16-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.