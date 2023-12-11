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Конор: «Петр Ян — феноменальный боец, он вернет себе чемпионское золото»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) уверен, что экс-чемпион в легчайшем весе Петр Ян (16-5) вновь станет чемпионом UFC.

«Петр Ян — феноменальный боец, представляющий Россию. Бывший чемпион UFC. Я хочу увидеть его возвращение. Уверен, что он вернет себе чемпионское золото. С нетерпением жду этого», — приводит слова Макгрегора «Советский спорт».

Ян в прошлом бою проиграл Мерабу Двалишвили (16-4) единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта на UFC Fight Night 221 в Лас-Вегасе, США.

Источник: https://www.sovsport.ru/mma/news/konor-makgregor-o-petre-yane-uveren-chto-posle-vozvrascheniya-on-vernyot-sebe-titul-chempiona-ufc
Конор Макгрегор
Петр Ян
UFC
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