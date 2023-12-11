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Сегодня, 11:10

Белал Мухаммад будет страховать бой Леона Эдвардса и Колби Ковингтона на UFC 296

Давид Хачатрян
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) подтвердил, что будет резервным бойцом на случай, если Колби Ковингтон (17-3) или Леон Эдвардс (21-3) не смогут выйти на бой.

«Они просто позвонили мне в пятницу и спросили, готов ли я взвеситься на следующей неделе, – сказал Мухаммад в интервью MMAJunkie. – Я думаю, они знают, что Колби и Леон – два самых неактивных полусредневеса в дивизионе. Ни один из этих парней не любит драться. Поэтому, чтобы подстраховаться, они позвали парня, который всегда выходит на бой, когда это необходимо.

Я тренировался все это время независимо от обстоятельств, просто на случай, если что-то случится. Два последних главных события на номерных турнирах были отменены, и после боя с Гилбертом Бернсом я сказал себе, что больше никогда не буду терять форму, никогда не буду набирать вес».

Ковингтон подерется с Эдвардсом на последнем номерном турнире года – UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Белал Мухаммад
Колби Ковингтон
Леон Эдвардс
UFC
ММА
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