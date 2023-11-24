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Бадаев оценил шансы на победу Царукяна в поединке против Дариуша

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев оценил шансы на победу Армана Царукяна в поединке против Бенеила Дариуша, который пройдет в главном событии турнира UFC Fight Nights 233.

«Дариуш — опасный парень, но возрастной. Царукян — свежий и мотивированный. Арман должен заблокировать борьбу, бить в стойке, а немного вымотав, нанеся ущерб, можно бороться. В начале Дариуш очень опасен. Партер и борьба у него хорошие. Непростой тест на самом деле. То, что Дариуша пробил Чарльз Оливейра — хорошая возможность для Армана попытаться нанести ущерб», — приводит слова приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Царукян и Дариуш подерутся 2 декабря в турнире UFC Fight Night 233 в Остине, США. Бой станет главным событием вечера и пройдет в формате пяти раундов.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-dariush-neprostoi-test-dlya-carukyana-308662/
Арман Царукян
Бенеил Дариуш
UFC
ММА
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