Бадаев оценил шансы на победу Царукяна в поединке против Дариуша

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев оценил шансы на победу Армана Царукяна в поединке против Бенеила Дариуша, который пройдет в главном событии турнира UFC Fight Nights 233.

«Дариуш — опасный парень, но возрастной. Царукян — свежий и мотивированный. Арман должен заблокировать борьбу, бить в стойке, а немного вымотав, нанеся ущерб, можно бороться. В начале Дариуш очень опасен. Партер и борьба у него хорошие. Непростой тест на самом деле. То, что Дариуша пробил Чарльз Оливейра — хорошая возможность для Армана попытаться нанести ущерб», — приводит слова приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

Царукян и Дариуш подерутся 2 декабря в турнире UFC Fight Night 233 в Остине, США. Бой станет главным событием вечера и пройдет в формате пяти раундов.