Царукян назвал Ковингтона фаворитом в бою с Эдвардсом

Топовый боец UFC Арман Царукян назвал фаворита в грядущем поединке Леона Эдвардса и Колби Ковингтона.

«В бою Эдвардса и Ковингтона я считаю небольшим фаворитом Колби, так как у него борьба чуть лучше. Если их сравнивать, с кем Исламу было бы тяжелее, то, думаю, также с Ковингтоном: он умеет бороться и очень вынослив. Не знаю, в какой форме он находится в данный момент, он давно не дрался, а вот Леон Эдвардс на своем пике, дважды победил Камару Усмана, который тоже очень хорошо борется. Так что это очень интересный бой, но с маленьким перевесом я бы все же выбрал Ковингтона», — приводит слова Царукяна MMA.Metaratings.ru.

Бой Эдвардса и Ковингтона станет главным событием турнира UFC 296, который продет 16 декабря в Лас-Вегасе.