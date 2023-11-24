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Царукян назвал Ковингтона фаворитом в бою с Эдвардсом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Топовый боец UFC Арман Царукян назвал фаворита в грядущем поединке Леона Эдвардса и Колби Ковингтона.

«В бою Эдвардса и Ковингтона я считаю небольшим фаворитом Колби, так как у него борьба чуть лучше. Если их сравнивать, с кем Исламу было бы тяжелее, то, думаю, также с Ковингтоном: он умеет бороться и очень вынослив. Не знаю, в какой форме он находится в данный момент, он давно не дрался, а вот Леон Эдвардс на своем пике, дважды победил Камару Усмана, который тоже очень хорошо борется. Так что это очень интересный бой, но с маленьким перевесом я бы все же выбрал Ковингтона», — приводит слова Царукяна MMA.Metaratings.ru.

Бой Эдвардса и Ковингтона станет главным событием турнира UFC 296, который продет 16 декабря в Лас-Вегасе.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/carukyan-s-kovingtonom-makhachevu-pridetsya-tyazhelee-chem-s-edvardsom-308622/
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