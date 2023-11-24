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Сегодня, 17:04

Петр Ян: «Хочу провести следующий бой в марте, менеджеры общаются с UFC»

Евгений Нарижный
Корреспондент отдела единоборств
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Российский экс-чемпион UFC Петр Ян рассказал, когда может состояться его следующий поединок.

— Петь, пока мой микрофон отдаю тебе, а пока какие-то подробности, хочешь ли ты вернуться в марте, есть ли предполагаемые имена соперников?

— Первое вам скажу: меня Петр зовут, на будущее, — сказал Ян на пресс-конференции. — Так будет более четко. А второй момент, что поединок, возможно, будет в марте, это пока такая расплывчатая информация. Я изъявил свое желание выступить в марте, будет проходить номерной турнир UFC 299, где в моей весовой категории будет бой за пояс, будут драться Шон О'Мэлли с Марлоном Верой. Также мне хотелось бы выступить на этом турнире. Пока нет никакой конкретной информации, менеджеры общаются с организацией по поводу поединка. Я также жду этого боя, этой информации. А кто будет соперником, пока тоже неясно.

Прошлый бой Петра Яна состоялся 11 марта 2022 года, когда россиянин уступил Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

Петр Ян
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