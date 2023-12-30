Бадаев назвал лучших российских бойцов в 2023-м году

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев назвал лучших российских бойцов 2023-го года, выступавших за пределами России.

«Не стану открывать Америку, это Ислам Махачев. Он стал лидером рейтинга P4P, стал человеком, который победил предыдущего лидера. Да и сама манера, как он расправился с Алексом Волкановски. Александр Шаблий тоже должен быть. Он — финалист Гран-при. На третьем месте Анатолий Малыхин, победивший Аржана Буллара в долгожданном поединке за титул», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

В 2023 году чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев дважды победил обладателя титула в полулегком дивизионе Алекса Волкановски, став лидером рейтинга американской организации в P4P. Александр Шаблий в рамках Гран-при Bellator нокаутировал первого номера рейтинга Тофик Мусаева и победил экс-обладателя титула Патрики Фрейре, выйдя в финал турнира. Анатолий Малыхин провел один бой, победив чемпиона ONE Аржана Буллара в третьем раунде.