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Сегодня, 19:08

Бадаев назвал лучших российских бойцов в 2023-м году

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев назвал лучших российских бойцов 2023-го года, выступавших за пределами России.

«Не стану открывать Америку, это Ислам Махачев. Он стал лидером рейтинга P4P, стал человеком, который победил предыдущего лидера. Да и сама манера, как он расправился с Алексом Волкановски. Александр Шаблий тоже должен быть. Он — финалист Гран-при. На третьем месте Анатолий Малыхин, победивший Аржана Буллара в долгожданном поединке за титул», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

В 2023 году чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев дважды победил обладателя титула в полулегком дивизионе Алекса Волкановски, став лидером рейтинга американской организации в P4P. Александр Шаблий в рамках Гран-при Bellator нокаутировал первого номера рейтинга Тофик Мусаева и победил экс-обладателя титула Патрики Фрейре, выйдя в финал турнира. Анатолий Малыхин провел один бой, победив чемпиона ONE Аржана Буллара в третьем раунде.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/badaev-nazval-luchshikh-rossiiskikh-boicov-v-2023-m-godu-320283/
Ислам Махачев
UFC
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