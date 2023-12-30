Штырков озвучил свои планы на 2024 год

Известный российский боец MMA Иван Штырков озвучил свои планы на 2024 год.

«Планирую подраться в мае на большом турнире, далее август-сентябрь и декабрь. Может что-то будет до мая. По кикбоксингу большое противостояние, например. Мы с Николаем Клименко обсуждали поединок с Вагабом Вагабовым. Про ММА также. С Владимиром Минеевым есть договоренность на декабрь. Асылжан Бакытжанулы и Максим Гришин по ММА. Не так много бойцов осталось в России в полутяжелом весе. Придумаем и подеремся», — приводит слова Штыркова MMA.Metaratings.ru.

18 ноября в Сочи в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Штырков провел бой по кикбоксингу против Владимира Минеева. В этом противостоянии Иван потерпел поражение единогласным решением судей.