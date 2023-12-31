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Фелдер призвал Махачева и Эдвардса оставаться в своих дивизионах

Давид Хачатрян
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Ветеран UFC Пол Фелдер (17-6) раскритиковал желание чемпиона легкого дивизиона Ислама Махачева (25-1) и чемпиона полусреднего дивизиона Леона Эдвардса (21-3) стать двойным чемпионом.

«Ребята, оставайтесь в своих чертовых дивизионах, доминируйте в своих дивизионах. Можем ли мы получить доминирующих чемпионов, прежде чем вы все захотите драться за другие пояса? Раньше такого не было, Конор является исключением. Тогда это было безумие. Он был суперзвездой. Даниэль Кормье стал двойным чемпионом, потому что он заслужил это и был тяжеловесом. Аманда Нунес заслужила это. Теперь все хотят стать двойными чемпионами. Как насчет того, чтобы сначала провести кучу защит титула, а потом подняться на ступеньку выше?» — сказал Фелдер на шоу «Round-Up».

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Эдвардс победил Колби Ковингтона (17-4) единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Ислам Махачев
Леон Эдвардс
Пол Фелдер
UFC
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