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Азамат Бекоев — Тришон Гор: трансляция боя UFC Fight Night

Азамат Бекоев проведет поединок с Трейшоном Гором на турнире UFC Fight Night 272 5 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Азамат Бекоев.
Фото Global Look Press

Российский боец Азамат Бекоев проведет поединок в среднем весе против американца Трейшона Гора на турнире UFC Fight Night 272 в ночь с 4 на 5 апреля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало боя Бекоев — Гор — ориентировочно в 0.40 по московскому времени (рекомендуем подключиться к трансляции заранее).

ММА UFC: Бекоев — Гор

В прямом эфире бой покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, канале «Матч! Боец!» и сайте matchtv.ru (платно).

Результат боя Бекоев — Гор можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

Рекорд 30-летнего Бекоева в ММА — 20 побед и четыре поражения. На счету 31-летнего Гора рекорд — шесть побед и четыре поражения.

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