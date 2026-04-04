Азамат Бекоев — Тришон Гор: трансляция боя UFC Fight Night

Российский боец Азамат Бекоев проведет поединок в среднем весе против американца Трейшона Гора на турнире UFC Fight Night 272 в ночь с 4 на 5 апреля. Вечер ММА пройдет в спортивном комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Начало боя Бекоев — Гор — ориентировочно в 0.40 по московскому времени (рекомендуем подключиться к трансляции заранее).

ММА UFC: Бекоев — Гор

В прямом эфире бой покажут на онлайн-платформе UFC Fight Pass, канале «Матч! Боец!» и сайте matchtv.ru (платно).

Результат боя Бекоев — Гор можно отслеживать в матч-центре ММА и разделе UFC на сайте «СЭ».

Рекорд 30-летнего Бекоева в ММА — 20 побед и четыре поражения. На счету 31-летнего Гора рекорд — шесть побед и четыре поражения.