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UFC Fight Night 272: онлайн-трансляция турнира

Турнир UFC Fight Night 272 состоится в Лас-Вегасе (США) 5 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Крис Данкан.
Фото Global Look Press

Турнир UFC Fight Night 272 состоится в спортивном комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 4 на 5 апреля. Шоу начнется с предварительного карда в 0.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 3.00 мск.

В главном событии вечера сойдутся легковесы Ренато Мойкано и Крис Данкан. В соглавном поединке состоится бой в женском минимальном весе между Вирной Яндиробой и Табатой Риччи.

Турнир в полном объеме можно смотреть на платформе UFC Fight Pass и телеканале «Матч! Боец» (платно). Основной кард в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Также главные бои будут доступны на платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального телеканала).

Ключевые события и результаты боев UFC Fight Night 272 можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте новостей UFC нашего сайта.

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Крис Данкан
Ренато Мойкано
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