UFC Fight Night 272: онлайн-трансляция турнира

Турнир UFC Fight Night 272 состоится в спортивном комплексе UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в ночь с 4 на 5 апреля. Шоу начнется с предварительного карда в 0.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 3.00 мск.

В главном событии вечера сойдутся легковесы Ренато Мойкано и Крис Данкан. В соглавном поединке состоится бой в женском минимальном весе между Вирной Яндиробой и Табатой Риччи.