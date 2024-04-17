Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 20:31

Бадаев: «Не думаю, что Анкалаева бортанут с титульным боем»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев выразил уверенность, что Магомед Анкалаев подерется за пояс чемпиона UFC в следующем поединке.

«Магомед Анкалаев будет фаворитом в поединке. Ему даже предлагали бой с Алексом Перейрой, и он отказался из-за Рамадана. Не думаю, что его бортанут снова, как с ним поступили в титульном поединке с Яном Блаховичем. Скорее всего, он подерется с Перейрой», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

На турнире UFC 300 Алекс Перейра победил Джамала Хилла, а Иржи Прохазка оказался сильнее Александра Ракича. Анкалаеву предлагали бой на этом турнире за титул, но он отказался из-за Рамадана.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Магомед Анкалаев
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Игрок «Магнитки» Гребенкин отреагировал на выход в финал Кубка Гагарина
Дуров разочаровался в безопасности США после нападения на него в Сан-Франциско
В Кремле сообщили о выводе российских войск из Нагорного Карабаха
«Вашингтон» заскочил в плей-офф с антирекордом ХХI века и угодил на чемпиона «регулярки». Панарин Овечкину не страшен?
Путин указал на высокий риск возникновения новых эпидемий в мире
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Татарстана
Популярное видео
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Яковлев: выход в финал, битва за кубок с «Локомотивом»
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Защитник Миронов может уйти из «Динамо»
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Гребенкин: серия с «Автомобилистом», плей-офф «Магнитки»
Разин и его «Магнитка» — в финале Кубка Гагарина
«В плей-офф команда перевоплотилась». Галкин: бронза «Автомобилиста»
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Царукян: «В России я в месяц трачу 500-800 тысяч рублей»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости