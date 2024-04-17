Бадаев: «Не думаю, что Анкалаева бортанут с титульным боем»

Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев выразил уверенность, что Магомед Анкалаев подерется за пояс чемпиона UFC в следующем поединке.

«Магомед Анкалаев будет фаворитом в поединке. Ему даже предлагали бой с Алексом Перейрой, и он отказался из-за Рамадана. Не думаю, что его бортанут снова, как с ним поступили в титульном поединке с Яном Блаховичем. Скорее всего, он подерется с Перейрой», — приводит слова Бадаева MMA.Metaratings.ru.

На турнире UFC 300 Алекс Перейра победил Джамала Хилла, а Иржи Прохазка оказался сильнее Александра Ракича. Анкалаеву предлагали бой на этом турнире за титул, но он отказался из-за Рамадана.