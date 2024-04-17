Царукян: «В России я в месяц трачу 500-800 тысяч рублей»

Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) рассказал, сколько денег он тратит в месяц.

— Касательно трат, есть российские футболисты, которые говорят, что в месяц тратят на себя 100-150 тысяч.

— Рублей?

— Да.

— Футболист 150 тысяч рублей только в кафе оставит за один день, чего они рассказывают. Вот вчера мы пошли с командой на ужин, я закрыл счет на 1850 долларов.

— А зачем они лукавят? Чтобы показать, что они ближе к обычным людям?

— Да. Я уверен, что футболист в России тратит не меньше 500 тысяч рублей в месяц, а за границей — все 2 миллиона руб.

— А ты?

— В России я трачу 500-800 тысяч рублей. В эту сумму входят мои увлечения, продукты для семьи, кафе. Полетел в Москву — это уже 100 тысяч рублей. Иногда 200 тысяч рублей можно и за четыре-пять дней потратить, — сказал Царукян в интервью «РБК Спорт».

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.