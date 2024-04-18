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Бадаев считает, что у Холлоуэя неплохие шансы на победу в бою с Топурией

Алина Савинова
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Вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев оценил шансы Макса Холлоуэя на победу над чемпионом UFC в полулегком весе Илией Топурией.

«В нем мало что удобного. Срубить с одного удара Холлоуэя тяжело. Он принимал те же бомбы от Гейджи. Да, нокдаун, но не был сильно потрясен. При этом сам Макс накидывает, будь здоров. Ударов много, руки длиннющие, крепкая челюсть, нереальный темп, точность, скорость, габаритный, думающий. Только взять и срубить. Важен срок годности челюсти Холлоуэя. Все люди после ударов Топурии падали, а Макса никто не смог нокаутировать. У Холлоуэя неплохие шансы на победу в этом бою. Вы видели лицо Илии (после победы Холлоуэя)? Оно о многом говорило. Как минимум, он призадумался после нокаута, который оформил Макс в бою с Гейджи», — цитирует Бадаева MMA.Metaratings.ru.

13 апреля Холлоуэй победил Джастина Гейджи глухим нокаутом в поединке за титул BMF. После своей победы он выразил желание подраться с Илией Топурией.

Источник: Metaratings.ru
Илия Топурия
Макс Холлоуэй
ММА
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