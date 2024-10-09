Российский боец Вахитов победил француза Масрафа в главном бою Претендентской серии Даны Уайта

Российский боец Артем Вахитов победил француза Ислема Масрафа в главном бою еженедельного турнира Претендентской серии президента UFC Даны Уайта.

Вахитов нокаутировал соперника на пятой минуте первого раунда.

Теперь на счету 33-летнего россиянина 3 победы и 1 поражение в профессиональной карьере в ММА.

Вахитов ранее выступал в тайском боксе и кикбоксинге, он является многократным чемпионом мира и Европы в этих видах спорта, а также бывшим чемпионом кикбоксерского промоушена Glory.