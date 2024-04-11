Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:55

Царукян: «Я должен стать чемпионом UFC до 37 лет»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец UFC Арман Царукян заявил, что поставил себе цель стать чемпионом лиги до 37 лет.

«Без разницы в каком возрасте — от 27 до 37 лет. Я поставил себе ограничение до 37 лет. Я должен стать чемпионом за ближайшие десять лет. Если не стану чемпионом, скорее всего, закончу карьеру», — приводит слова Царукяна MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 14 апреля состоится турнир UFC 300, в главном карде которого Царукян подерется против бывшего чемпиона лиги в легком весе Чарльза Оливейры.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
1
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Медведев — о конфликте с судьей в матче с Монфисом: «На 99 процентов уверен, что это был аут»
Медведев проиграл Хачанову в третьем круге турнира в Монте-Карло
Задержанный за убийство полицейского в Подмосковье признал вину
Переигровочка от ФХР: в КХЛ готовы вернуть лимит с пятью легионерами. Что, опять? 
Режим КТО в Кабардино-Балкарии отменен
Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые стартовала с космодрома Восточный
Популярное видео
Со следующего сезона в чемпионате КХЛ снова будет пять легионеров
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Магнитка» уступила «Автомобилисту» в четвертом матче серии
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Локомотив» вышел в финал Кубка Гагарина
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
Продолжит ли работу в лиге главный арбитр Алексей Анисимов?
«Миннесота» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
Гатиятулин отказался от предложения «Сибири» и возглавит «Ак Барс»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: UFC 300: дата и место проведения — кард боев и кто выступит из звезд
Шаблий о бое Оливейра — Царукян: «Я бы раздергивал Чарльза и через финты проваливал»
Бо Никал: «В борьбе у меня преимущество над Хабибом. Но в грэпплинге было бы конкурентно»
Боец UFC Бо Никал: «Схватка с Садулаевым? У меня есть шансы победить кого угодно»
Никал: «Грустно видеть, как Садулаева не пускают на Олимпиаду»
Американский боец UFC Бо Никал заявил о желании провести бой с Шарой Буллетом
Бо Никал назвал победителя в бою Чимаева с Уиттакером
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шаблий о бое Оливейра — Царукян: «Я бы раздергивал Чарльза и через финты проваливал»

Штырков: «Стиль Прохазки не подходит против Ракича»
Новости
RSS RSS
Все новости