Царукян: «Я должен стать чемпионом UFC до 37 лет»

Российский боец UFC Арман Царукян заявил, что поставил себе цель стать чемпионом лиги до 37 лет.

«Без разницы в каком возрасте — от 27 до 37 лет. Я поставил себе ограничение до 37 лет. Я должен стать чемпионом за ближайшие десять лет. Если не стану чемпионом, скорее всего, закончу карьеру», — приводит слова Царукяна MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 14 апреля состоится турнир UFC 300, в главном карде которого Царукян подерется против бывшего чемпиона лиги в легком весе Чарльза Оливейры.