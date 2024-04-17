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Царукян: «40-45 процентов гонорара уходит на налоги»

Давид Хачатрян
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Первый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (22-3) рассказал о своем контракте и деньгах, которые он тратит на свою команду.

— У тебя закончился контракт новичка с UFC?

— Не знаю. Я уже шестой контракт меняю, пока что как новичок (смеется). Я не обращаю внимания на то, сколько сейчас зарабатываю. Я знаю, что через год-два буду зарабатывать хорошие суммы, которые будут покрывать все мои расходы, и я смогу инвестировать в то, что мне будет приносить доход в будущем.

— Но за бой с Оливейрой ты получил самый высокий доход?

— Это все неправда. Никто правду не пишет. Никто не знает, кто сколько зарабатывает. В предпоследнем бою я заработал больше, чем сейчас. Там же есть разные пункты в контракте — досрочно завершил бой, не досрочно.

— Ты уже все свои расходы покрываешь?

— Расходы покрываю, но ты не забывай, что нужно платить налоги. А еще платишь 10 процентов менеджеру, 3 процента диетологу, 5 процентов залу и т. д. Получается, что 50 процентов ты уже вложил в то, что потом принесет тебе результат.

— Правильно понимаю, что с выплаты за бой с Оливейрой тебе надо будет заплатить 40-45 процентов в виде налогов?

— Да, примерно так.

— Сколько тратишь на себя и команду в год?

— Допустим, тренировочный лагерь с видеографом, массажистом, тренером, диетологом, залом и всем-всем. Выходит 70-80 тысяч долларов. В год, если три кэмпа сделать, то получится больше 200 тысяч долларов. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше ты платишь. За первый бой я заработал 24 тысячи долларов, из них заплатил налоги и с учетом трат остался в минусе. Со второго боя я заработал 30 тысяч долларов, но оказался в минусе на 10 тысяч долларов, потому что жил в Канаде — уходили деньги на билеты, тренировки и т. д. — сказал Царукян в интервью «РБК Спорт».

Я не из бедной семьи и могу потратить на себя. Я не хожу направо-налево, скупая Rolex. Но если выбрать между дорогой и дешевой водой, то я куплю дорогую. Если надо купить мясо или овощи, то я тоже не буду экономить.

Царукян победил Чарльза Оливейру (34-10) раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28). Бой состоялся 13 апреля в основном карде UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Источник: https://sportrbc.ru/news/661f51329a79471bae5ffdf0
Арман Царукян
UFC
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