Анкалаев намерен завершить бой с Уокером досрочно

Второй номер рейтинга полутяжелого веса UFC россиянин Магомед Анкалаев высказался о своем сопернике, бразильце Джонни Уокере, с которым проведет бой 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Я знаю, что это очень яркий боец, который дерется. Пытается делать то, что есть у него — это нестандартная ударная техника. Про слабые стороны не могу сказать. Является ли он проблемой в борьбе? Не думаю, что в моей весовой категории кто-то может мне что-то показать в борьбе. Я постараюсь сделать максимум, чтобы победить досрочно. Встреча будет очень зрелищной», — приводит слова Анклаева MMA.Metaratings.ru.

31-летний Анкалаев последний поединок провел против Яна Блаховича в декабре 2022 года на турнире UFC 282. В этом противостоянии, продлившемся всю дистанцию, была зафиксирована ничья. На счету Магомеда 17 побед, одно поражение и одна ничья.

31-летний Уокер в последний раз выходил в октагон против Энтони Смита в мае 2023 года на турнире UFC on ABC 4. Этот бой продлился всю дистанцию и завершился в пользу Джонни единогласным решением судей. В его активе 21 победа и семь поражений.