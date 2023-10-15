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Сегодня, 13:28

Волкановски поделился ожиданиями от боя Чимаева и Усмана

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) заявил, что многое в поединке между экс-чемпионом в полусреднем весе Камару Усманом (20-3) и Хамзатом Чимаевым (12-0) будет зависеть от формы нигерийца.

«Уважение Чимаеву, потому что он принял нелегкий бой, — начал Волкановски на своем YouTube-канале. — Мы знаем, что у Усмана очень хорошая защита от тейкдаунов. У Колби Ковингтона были большие проблемы с Усманом, он пытался его повалить, но не получалось. По-моему, Усман даже проводил тейкдауны, так что мы можем ожидать боя в стойке. Очевидно, что Чимаев будет в лучшей форме. Я не знаю, как долго Усман тренировался, но Чимаев — темповик. Сможет ли Усман выдержать его удары? Я думаю, что сможет. Сможет ли он выдержать тот темп, который будет задавать Чимаев? Я думаю, что с темпом, который задаст Чимаев, будет сложно справиться любому на коротком уведомлении. Но Усман всегда находился в хорошей форме, так что будет интересно посмотреть, что произойдет. Но если его подведет бензобак, учитывая давление, которое будет оказывать Чимаев, Усмана ждет тяжелый нокаут. Но если Усман будет в форме, будет хорошо защищаться от тейкдаунов, то нас ждет захватывающий поединок».

Чимаев и Усман подерутся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Бой станет со-главным событием вечера.

Алекс Волкановски
Камару Усман
Хамзат Чимаев
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