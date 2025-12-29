Алискеров вызвал Косту на поединок

Российский боец UFC Икрам Алискеров вызвал бразильца Пауло Косту на поединок.

«Эй, Пауло, я был в Юте, готовый подраться. А ты исчез. Давай разрешим все в клетке. Никаких снятий (с боя), никаких оправданий», — написал Алискеров в социальных сетях.

В июле 2023 года Алискеров и Коста должны были провести бой на турнире UFC 291 в Юте (США), но бразилец снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

33-летний Алискеров провел 19 боев в ММА и одержал 17 побед. На счету 34-летнего Косты 15 выигрышей в 19 поединках.