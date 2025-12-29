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Гаджиев назвал лучшего бойца России в 2025 году

Анастасия Пилипенко

Российский промоутер Камил Гаджиев назвал лучшего российского бойца смешанного стиля в 2025 году.

«Все очевидно. Петр Ян мог бы поконкурировать с Исламом (Махачевым). Безусловно. Потому что вернул пояс в этом году. Но что говорить — Ислам даже в рейтинге pound-for-pound — первый номер. Поэтому его первое место бесспорно. Но Петр — хороший, дышащий в затылок серебряный призер данного рейтинга», — заявил Гаджиев на своем ютуб-канале.

В 2025 году 34-летний Махачев провел два боя, в которых победил бразильца Ренато Мойкано и австралийца Джека Делла Маддалену. Россиянин занимает 1-е место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий.

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Ислам Махачев
Камил Гаджиев
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