Шара Буллет и Царукян прошли процедуру взвешивания перед схваткой по грэпплингу в Ереване

Бойцы UFC Арман Царукян и Шарабутдин Магомедов, известный как Шара Буллет, прошли процедуру взвешивания перед схваткой по правилам грэпплинга.

Поединок пройдет 30 декбаря на турнире Hype FC в Ереване. Оба спортсмена показали одинаковый вес — 84 кг.

Магомедов провел последний бой в июле 2025 года на турнире UFC в Абу-Даби (ОАЭ) против канадца Марка-Андера Баррио. Поединок завершился победой 31-летнего россиянина единогласным решением судей. Всего на его счету 16 побед и 1 поражение за карьеру в ММА.

29-летний Царукян в своем последнем бою победил удушающим приемом новозеландца Дэна Хукера. Поединок прошел в ноябре 2025-го на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар). Всего в его активе 23 победы и 3 поражения.