Али Абдель-Азиз опроверг реванш Махачева и Оливейры в январе 2024-го

Менеджер чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1) Али Абдель-Азиз заявил, что информация Ариэля Хельвани о том, что UFC разрабатывает бой Махачева и экс-чемпиона в легком весе Чарльза Оливейры (34-9) на 20 января 2024-го на UFC 297, является ложной.

«Новость о бое Ислама Махачева и Чарльза Оливейры в январе — фейк», — написал Абдель-Азиз в соцсети X, после чего добавил: «Ребята, пожалуйста, не слушайте людей, которые даже не могут получить лицензию на мероприятия UFC».

Махачев и Оливейра должны были провести реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. Однако бразилец получил травму и его заменил действующий чемпион в полулегком весе Александр Волкановски (26-3).