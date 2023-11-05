Боец UFC Дудакова ответила обвинившему ее в предательстве Мише Маваши

Российский боец UFC Виктория Дудакова отреагировала на слова музыканта Миши Маваши, который назвал спортсменку предательницей, посчитав, что она сменила веру и приняла ислам.

— Я бы вообще сказала, что он [Миша Маваши] - человек, который бывший наркоман, который вообще родился в Казахстане, — не имеет права высказываться на какие-то такие темы. Предатели — не те, кто может быть какой-то другой веры, потому что Россия — многонациональная страна, так было всегда. Предатели — те, кто пытается расколоть общество в такой непростой момент для нас. Когда мы, наоборот, должны сплотиться и быть единой Россией, единым народом, который будет противостоять всему миру. Что-то я не думаю, что он ездит на СВО и там разделяет русских и кавказцев. Потому что очень много кавказцев, защищающих в данный момент нашу страну. Мне кажется, он на такие темы только в интернете высказывается, в онлайне. Не думаю, что он будет высказываться на такие темы в офлайне. Именно такие люди, которые раскалывают общество в такой ситуации, — это настоящие предатели! Я бы таких вообще закрывала и наказывала. По крайней мере, делала таким людям предупреждение. Потому что в такой ситуации это недопустимо!

— Вы сейчас Маваши имеете в виду?

— Маваши и людей, которые говорят, что, если ты сменила религию, ты предатель. Россия — многонациональная страна. Повторюсь: я — чистокровная русская.

21 октября 24-летняя Дудакова победила Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 в Абу-Даби. Всего на счету россиянки 8 боев в ММА, во всех из которых она одержала победы (2 — нокаутом).