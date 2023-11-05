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Оливейра отреагировал на слухи о реванше с Махачевым в январе 2024-го

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (34-9) признался, что руководство лиги не сообщало ему о том, что он подерется с чемпионом Исламом Махачевым (25-1) в январе 2024-го в Торонто, Канада.

«Мы только что услышали об этом в раздевалке. Мы немного занервничали. Мы впервые об этом услышали. Кто знает, может быть, мы подеремся в январе», — сказал Оливейра в интервью ESPN MMA.

Ранее журналист Ариэль Хельвани заявил, что UFC разрабатывает бой Махачева и Оливейры на UFC 297 в Торонто, Канада. Однако менеджер Махачева Али Абдель-Азиз это опроверг.

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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