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Сегодня, 08:20

Шон О'Мэлли назвал условие для боя с Умаром Нурмагомедовым

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли (17-1) заявил, что у него много потенциальных соперников.

«Бросить вызов Волкановски? Я не знаю. Думаю, это вполне возможно. Но я никогда не говорил об этом поединке. Если Илия [Топурия] победит [Волкановски], то я точно захочу с ним подраться. Если победит Волк, то я останусь в своем дивизионе и проведу одну-две защиты, прежде чем бросить ему вызов.

Волк такой классный чувак. Илию же очень, очень легко невзлюбить. Я хочу навалять Илие, так что наш бой вполне возможен. Если и я, и Илия победим, то я брошу ему вызов. Если он проиграет, то мне придется драться с Мерабом [Двалишвили], Генри [Сехудо] или Кори [Сэндхэгеном]. Если Умар [Нурмагомедов] победит еще пару раз, то мы с ним встретимся», — сказал О’Мэлли в интервью SHAK MMA.

О’Мэлли и Марлон Вера (21-8) подерутся 9 марта на UFC 299 в Майами, США.

Умар Нурмагомедов
Шон О`Мэлли
UFC
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