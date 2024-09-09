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Алекса Грассо — Валентина Шевченко: дата боя на турнире UFC 306

Бой Алекса Грассо — Валентина Шевченко станет соглавным событием UFC 306
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Турнир UFC 306 пройдет в ночь с 14 на 15 сентября. Событие состоится на арене Sphere («Сфера») в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В соглавном поединке турнира встретятся обладательница пояса UFC в наилегчайшем весе мексиканка Алекса Грассо и экс-чемпионка, первый номер этой весовой категории Валентина Шевченко из Киргизии. Бой в Лас-Вегасе станет третьим между спортсменками. Два поединка завершились победой мексиканки удушением сзади и ничьей (раздельным решением судей).

У Грассо на профессиональном уровне в ММА — 16 побед, 3 поражения и одна ничья, у Шевченко — 23 победы, 4 поражения и 1 ничья.

Смотреть все бои карда UFC 306 можно будет по платной подписке на канале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru (трансляция — с 5.00 мск 15 сентября).

Результат поединка Грассо — Шевченко и других боев появится в матч-центре сайта «СЭ». UFC 306 возглавит бой О'Мэлли — Двалишвили. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Алекса Грассо
Валентина Шевченко (MMA)
UFC
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