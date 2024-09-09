Турнир UFC 306 пройдет в ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет первый турнир UFC в спортивном комплексе Sphere («Сфера»).

В главном событии вечера подерутся американский чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли и боец с грузинско-американским гражданством, претендент на пояс Мераб Двалишвили. Поединок начнется ориентировочно в 7.00 по московскому времени.

В соглавном поединке UFC ожидается третий бой за титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе между обладательницей пояса Алексой Грассо и первым номером этой весовой категории Валентиной Шевченко.

Смотреть все бои UFC 306 можно будет по платной подписке на канале «Матч! Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Поединки основного карда вечера покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru (начало — в 5.00 мск 15 сентября).

Следить за результатами UFC 306 можно в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию основных событий турнира.