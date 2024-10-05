Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 15:00

Алекс Перейра — Халил Раунтри: во сколько смотреть бой UFC 307 6 октября

В США пройдет турнир UFC 307 с главным боем Перейра — Раунтри
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Турнир UFC 307 с главным боем Перейра — Раунтри пройдет в ночь на воскресенье, 6 октября. Вечер примет арена «Delta Center» в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Прелимы начнутся в 1.00 по московскому времени, в 5.00 мск стартует основной кард.

В главном бою UFC 307 сойдутся действующий чемпион полутяжелого дивизиона бразилец Алекс Перейра и американский претендент Халил Раунтри. Начало — ориентировочно в 7.00 мск.

В соглавном событии вечера пройдет бой за титул чемпионки UFC в легчайшем весе у женщин между американской обладательницей пояса Ракель Пеннингтон и ее соотечественницей, бывшей чемпионкой промоушена в этой весовой категории Джулианной Пенья. Поединок начнется около 6.30.

Трансляцию предварительного карда в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-сервисе UFC Fight Pass при условии платной подписки (начало эфира в 1.30 мск). Главный кард бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт (начало эфира в 5.00 мск).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 307. Результат главного боя Перейра — Раунтри будет доступен в матч-центре на нашем сайте.

UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Перешел в СКА репера Басты, чтобы закончить карьеру с самогоном и гитарой. Что происходит с экс-капитаном «Спартака» Глушаковым
Гашек выступил против участия россиян в НХЛ накануне старта нового сезона
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
Канадского фигуриста Серенсена отстранили на шесть лет за сексуальное насилие
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Популярное видео
Евгений Бюрюков — новый спортивный директор «Металлурга»
Неожиданное поражение «Салавата»
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости