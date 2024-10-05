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Сегодня, 15:02

Гаджиев о словах Топурии про Махачева: «Как можно говорить об уличной драке? Он был в Дагестане хотя бы один день?»

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» высказывание бойца UFC Илии Топурии, заявившего, что ему придется оплатить лечение Ислама Махачева после их уличной драки.

«Как можно говорить об уличной драке с человеком, которого ты не знаешь? Он вообще что-то знает об Исламе в уличной драке? Представим даже, что он — какой-то грузинский гангстер, который вырос на улице. Но он в Дагестане был хотя бы один день, чтобы рассуждать об этом? В Дагестане в детстве, чтобы выжить, нужно было быть ого каким пацаном. Поэтому мне кажется, что это просто хайп и это все несерьезные высказывания», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее грузинский боец выразил уверенность, что в уличной драке он победит нынешнего обладателя пояса в легком дивизионе промоушена Ислама Махачева.

Топурия последний раз дрался на UFC 298 в феврале, где и завоевал титул чемпиона. Махачев не выходил в октагон с момента победы сабмишном над Дастином Порье на UFC 302 в июне.

(Дарик Агаларов)

Илия Топурия
Ислам Махачев
Камил Гаджиев
UFC
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