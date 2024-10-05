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UFC 307: трансляция боев турнира начнется в 1.30 6 октября

Турнир UFC 307 с боем Перейра — Раунтри пройдет в Солт-Лейк-Сити
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Турнир UFC 307 состоится в ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США) на арене «Delta Center». Начало предварительного карда — в 1.00, основной стартует в 5.00 (время московское).

Прямая трансляция боев вечера ММА в штате Юта начнется в 1.30 мск. Турнир в полном объеме будут показывать на телеканале «Матч! Боец» и онлайн-платформе UFC Fight Pass. Поединки основного карда доступны бесплатно на канале «Матч ТВ» и его сайте с 5.00 по московскому времени.

В главном событии ивента действующий чемпион полутяжелого дивизиона UFC из Бразилии Алекс Перейра проведет защиту титула в противостоянии с американцем Халилом Раунтри. В соглавном поединке сойдутся американки Ракель Пеннингтон и Джулианна Пенья в бою за чемпионский пояс в женском легчайшем дивизионе.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию UFC 307. Ключевые события и результат главного боя Перейра — Раунтри будут доступны в нашем матч-центре.

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