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Сегодня, 08:23

Перейра победил Раунтри техническим нокаутом на турнире UFC 307. Видео

Появилось видео нокаута в бою Перейры и Раунтри на турнире UFC 307
Руслан Минаев
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Telegram-канал UFC опубликовал видео нокаута в бою между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Халилом Раунтри на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (Юта).

Поединок завершился в четвертом раунде победой Перейры техническим нокаутом.

37-летний бразилец в третий раз защитил титул чемпиона в полутяжелом весе. В ММА на его счету 12 побед и 2 поражения. 34-летний бразилец потерпел 6-е поражение в карьере при 13 победах.

Алекс Перейра
Халил Раунтри
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ММА
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