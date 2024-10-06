Перейра победил Раунтри техническим нокаутом на турнире UFC 307. Видео

Появилось видео нокаута в бою Перейры и Раунтри на турнире UFC 307

Telegram-канал UFC опубликовал видео нокаута в бою между бразильцем Алексом Перейрой и американцем Халилом Раунтри на турнире UFC 307 в Солт-Лейк-Сити (Юта).

Поединок завершился в четвертом раунде победой Перейры техническим нокаутом.

37-летний бразилец в третий раз защитил титул чемпиона в полутяжелом весе. В ММА на его счету 12 побед и 2 поражения. 34-летний бразилец потерпел 6-е поражение в карьере при 13 победах.